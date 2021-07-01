Дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков после доработки снова поступило в суд
В Зюзинский суд Москвы вновь поступило дело в отношении блогера Юрия Дудя об административном правонарушении. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в суде.
Блогеру вменяется нарушение, предусмотренное административной статьей КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета».
— Дата рассмотрения дела еще не назначена, — пояснили в суде.
Ранее Зюзинский суд вернул на доработку в полицию дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков.
Напомним, на Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры усмотрели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков.
Позже в отношении Дудя был составлен протокол по административной статье КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.