Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков после доработки снова поступило в суд

Илья Ашуров

Происшествия
Дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков после доработки снова поступило в суд
Фото: youtube.com/вДудь

В Зюзинский суд Москвы вновь поступило дело в отношении блогера Юрия Дудя об административном правонарушении. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в суде.

Блогеру вменяется нарушение, предусмотренное административной статьей КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета».

— Дата рассмотрения дела еще не назначена, — пояснили в суде.

Ранее Зюзинский суд вернул на доработку в полицию дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков.

Напомним, на Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры усмотрели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков.

Позже в отношении Дудя был составлен протокол по административной статье КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.

Читайте также:
пропаганданаркотиксуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте