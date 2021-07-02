Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Путин послал Японии «черную метку» заявлением о британском эсминце

Юлия Курганова

В мире
СМИ: Путин послал Японии «черную метку» заявлением о британском эсминце
Фото: Администрация президента РФ

Заявление президента РФ Владимира Путина во время прямой линии очень встревожило жителей Японии. Российский лидер сказал, что если бы Россия все-таки потопила британский эсминец Defender, то мировой войны не произошло бы.

Путин подчеркнул, что РФ не будет терпеть провокации возле своих границ и не станет отказываться от военных методов для защиты Крыма.

Такой посыл российского президента был воспринят японцами в качестве «черной метки» для Токио. Они пришли к такому выводу из-за продолжительного спора России и Японии по поводу Курильских островов.

«В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении северных территорий. Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? — написал в комментариях один из пользователей.

«Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», — высказал свое мнение пользователь nekozamurai.

«Союз России и Китая — страшная вещь! И Япония должна его бояться!» — отметил jou под статьей на портале Iza.ne.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

Читайте также:
британский эсминецЯпонияВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте