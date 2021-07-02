СМИ: Путин послал Японии «черную метку» заявлением о британском эсминце

Фото: Администрация президента РФ

Заявление президента РФ Владимира Путина во время прямой линии очень встревожило жителей Японии. Российский лидер сказал, что если бы Россия все-таки потопила британский эсминец Defender, то мировой войны не произошло бы.

Путин подчеркнул, что РФ не будет терпеть провокации возле своих границ и не станет отказываться от военных методов для защиты Крыма.

Такой посыл российского президента был воспринят японцами в качестве «черной метки» для Токио. Они пришли к такому выводу из-за продолжительного спора России и Японии по поводу Курильских островов.

«В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении северных территорий. Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»? — написал в комментариях один из пользователей.

«Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», — высказал свое мнение пользователь nekozamurai.

«Союз России и Китая — страшная вещь! И Япония должна его бояться!» — отметил jou под статьей на портале Iza.ne.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.