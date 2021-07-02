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Специалисты Роскачества сообщили, глазам какого цвета сильнее вредит солнце

Юлия Курганова

Общество
Специалисты Роскачества сообщили, глазам какого цвета сильнее вредит солнце
Фото: pixabay.com

Людям со светлыми глазами могут сильнее навредить солнечные лучи. Это выяснили специалисты АНО «Российская система качества» (Роскачество), сообщается на сайте организации.

— Особая осторожность — голубоглазым. Уязвимы глаза всех оттенков, но, безусловно, карие — в меньшей степени, — сказано в материале.

Специалисты отметили, что это зависит от уровня меланина, который отвечает за поглощение световых лучей и препятствует отражению и рассеянию света по сетчатке. У людей со светлыми глазами этого пигмента значительно меньше.

По мнению врачей, носить очки от солнца нужно всем, особенно когда в глаза попадают прямые солнечные лучи. Более темные очки не означают лучшую защиту, потому что при их выборе следует учитывать много факторов.

— Если взять достаточно темные очки без ультрафиолетового блока, зрачок в таких очках расширяется, в глаз попадает больше ультрафиолета, чем попало бы, если бы человек был вообще без очков. Поэтому обязательно приобретайте затемненные очки с ультрафиолетовым блоком, — пояснила доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лобанова.

Она добавила, что линзы с поляризацией защищают глаза от слепящих бликов, которые возникают при отражении лучей солнца от горизонтальных поверхностей. Такой свет может раздражать и даже на время ослеплять глаза.

Также очки должны защищать от обоих типов солнечного излучения — лучей типа «А» c излучением в диапазоне 400-315 нанометров и «В» с диапазоном 315-280 нанометров. Очки, которые оберегают от лучей обоих типов, зачастую имеют пометку UV400, сообщили специалисты.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что офтальмолог рассказала о вреде солнцезащитных очков. Использование солнцезащитных очков ненадлежащего качества может негативно отразиться на здоровье глаз.

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