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Синоптик рассказал, когда россиянам ждать самых жарких дней

Юлия Курганова

Общество
Синоптик рассказал, когда россиянам ждать самых жарких дней
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самые жаркие дни ждут жителей центральной части России в конце июля — начале августа, на юге страны пик жары наступит в конце июля, а в приморских городах — в августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— По климату самой теплой для Центральной России является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни — это 31 июля и 1 августа, — рассказал он.

Синоптик пояснил, что, несмотря на активные солнечные лучи в конце июня — начале июля, почва еще не прогрелась и будет забирать тепло.

В более южных регионах европейской части России наиболее теплые дни приходятся на конец июля — начало августа, потому что там нет снега, и почва начинает прогреваться с конца марта, пояснил Вильфанд.

Между тем в приморских городах самые жаркие дни наступят в августе, потому что сказывается влияние моря, которое так же, как и почва накапливает тепло, но не спешит его отдавать, передает РИА Новости.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара.

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