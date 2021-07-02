Ученый назвал болезнь, снижающую вероятность заболевания COVID-19

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Пациенты с аллергией реже болеют коронавирусом, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы. Об этом сообщил директор Института иммунологии ФМБА РФ Муса Хаитов.

— От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией, — сказал он.

Специалист отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, который усиливает риск тяжелого течения болезни.

Он уточнил, что пока неизвестно, с чем это связано, учеными высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения, передает РИА Новости.

Ранее медик рассказала о влиянии антигистаминных средств на выработку антител. Терапевт Лариса Алексеева отметила, что люди, страдающие от аллергии, могут принимать антигистаминные препараты в случаях ухудшения самочувствия после прививки от коронавируса. Она также развеяла один из популярных мифов о вакцинации, связанный с противоаллергическими лекарствами.