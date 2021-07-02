Тарифы на электроэнергию выросли в Московской области с 1 июля

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В Московской области с четверга, 1 июля, тариф на электроэнергию для населения, которое живет в домах с газовыми плитами, увеличился на 3,5 процента или 20 копеек, он будет равен 5,93 рубля за киловатт-час. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета по ценам и тарифам.

Отмечается, что это ниже уровня инфляции и индекса роста тарифов для населения, который предусмотрен прогнозом социально-экономического развития России.

Скидка для населения, проживающего в сельской местности, сохраняется на уровне прошлого года в размере 30 процентов. Для этой группы людей тариф на электричество поднимется на 14 копеек и составит 4,15 рубля за киловатт-час.

Скидка для населения, которое проживает в домах с электрическими плитами, будет немного уменьшена и составит 27,6 процента. Таким образом, тариф будет равен 4,29 за киловатт-час .

Сохраняется выгода от использования многотарифных счетчиков, где объем потребляемой энергии зависит от времени суток. С 1 июля такие тарифы увеличатся от 3,5 процента (дневной) до 4,56 процента (ночной), передает РИАМО.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что электричество в России сочли одним из самых дешевых в Европе. Россия оказалась на втором месте среди европейских стран с самой дешевой электроэнергией для населения.