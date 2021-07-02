В Центробанке раскрыли детали возможного дизайна новых банкнот

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев сообщил, что на обновленной купюре достоинством 1000 рублей с большой долей вероятности могут появиться Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Чкаловская лестница и Главный ярмарочный дом. А на банкноте в 5000 рублей могут быть изображены екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.

Именно эти символы предварительно набрали наибольшее количество оценок экспертных групп ЦБ. Совет директоров намерен разработать и утвердить дизайн купюр до конца 2021 года.

В середине мая эксперты подвели предварительные итоги и выбрали по 10–12 или наиболее часто упоминаемых, или самых интересных символов.

Алексеев отметил, что в 2017 году с выпуском новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей был немного скорректирован вектор дизайна купюр: городская тематика сохраняется, однако она дополняется определенным региональным разрезом, передают «Известия».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в Центробанке рассказали о дизайне новой 100-рублевой купюры. По размеру новые 100 рублей будут аналогичны нынешним банкнотам.