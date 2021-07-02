Около 1200 рестораторов Москвы смогут перенести арендные платежи

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Дополнительные меры антикризисной поддержки для предприятий общественного питания были утверждены правительством Москвы. Владельцы ресторанов и кафе смогут перенести трехмесячные арендные платежи на конец текущего года.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, решение предоставить предприятиям отсрочку арендных платежей с июля по сентябрь 2021 года вызвано новыми коронавирусными ограниченям в столице.

— Воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций, — уточнил заммэра.

Общая площадь арендуемой у Москвы недвижимости для мест общепита составляет около 239 тысяч квадратных метров. Размер ежемесячной арендной платы за эти помещения оценивается примерно в 218,9 миллиона рублей.

Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, добавил, что для получения отсрочки предпринимателям необходимо направить запрос в Департамент городского имущества до 31 декабря 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, с 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.