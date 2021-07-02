Почти 3000 человек начали переселение по программе реновации в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Флотская улица, 68 Карта всех событий

Переселение почти 3000 человек по программе реновации начинается в четырех административных округах столицы. Об этом в рамках Московского урбанистического форума — 2021 рассказал заместитель руководителя департамента градостроительной политики города Андрей Валуй.

По его словам, в настоящее время в столице запускается очередная волна переселения. Новые квартиры в девяти новостройках получат 2,9 тысячи жителей из 16 домов.

— Мы можем констатировать, что намеченные планы реализуются в установленные сроки, — заявил Валуй.

Он уточнил, что под заселение в северной части города передается здание по адресу улица Флотская, дом 68, корпуса 1 и 2. На востоке переселение осуществляется в новостройке № 30 на 2-й Владимирской улице; в доме 26 на Открытом шоссе; в доме 18 на улице Плеханова; в доме 27/1 на 15-й Парковой улице. В ЮАО и ЗАО здания, предназначенные для переселения по программе реновации, расположены по адресам улица Загорьевская, дом 2, корпус 1, и улица Щорса, дом 15.

С начала текущего года под заселение в общей сложности был передан 31 «стартовый» дом. К настоящему времени переселение начато в 67 домах, в которых проживает около 9,5 тысячи жителей.