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Концепцию первого в мире крытого центра для серфинга утвердили в Москве

Полина Долганова

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Концепцию первого в мире крытого центра для серфинга утвердили в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Концепция первого в мире крытого центра для занятия серфингом утверждена в Москве. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Концепция согласована. Финансироваться проект будет как за счет средств адресной инвестиционной программы, так и за счет инвестора, — заявил он.

Загрутдинов добавил, что проектирование центра начнется сразу после утверждения финансирования.

Участок под проектирование общей площадью более шести гектаров находится в районе Хорошево-Мневники в Северо-Западном административном округе столицы.

Комплекс возведут недалеко от метро «Мневники». С северо-запада участок ограничен улицей Нижние Мневники, а с юга, востока и запада — некоторыми проездами, которые в настоящее время проектируются в рамках градостроительного плана развития Москвы, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в столице планируется построить первый в мире крытый центр для занятий серфингом. По его словам, в бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет. В спортивном центре одновременно смогут заниматься до 80 человек.

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