Сергей Собянин рассказал, что в Москве построят крытый центр для серфинга
В 2023 году в столице планируется построить первый в мире крытый центр для занятий серфингом. Об этом в воскресенье, 3 января, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, спортивный объект появится в Хорошево-Мневниках. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет. В спортивном центре одновременно смогут заниматься до 80 человек.
— В Москве много любителей этого зрелищного спорта, и я надеюсь, что им понравится наш «экзотический остров», — написал Сергей Собянин.
Ранее Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах.
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