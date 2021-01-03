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Сергей Собянин рассказал, что в Москве построят крытый центр для серфинга
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, что в Москве построят крытый центр для серфинга

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

В 2023 году в столице планируется построить первый в мире крытый центр для занятий серфингом. Об этом в воскресенье, 3 января, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, спортивный объект появится в Хорошево-Мневниках. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет. В спортивном центре одновременно смогут заниматься до 80 человек.

Сергей Собянин рассказал, что в Москве построят крытый центр для серфингаФото: vk.com/ Официальная страница Сергея Собянина в соцсети «ВКонтакте»

— В Москве много любителей этого зрелищного спорта, и я надеюсь, что им понравится наш «экзотический остров», — написал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ключевых городских проектах.

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