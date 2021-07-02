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Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Михаил Алимов

Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Фото: moscow-live
Россия, Нижний Новгород, Светлоярская улица, 16 Карта всех событий

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия выехали сотрудники следственного управления СК РФ по Нижегородской области. Об этом в пятницу, 2 июля, журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о хлопке газа в жилом доме № 16 на Светлоярской улице поступило в 6:57 утра пятницы. Как утверждает пресс-служба МЧС РФ, из-за ЧП обрушились межэтажные перекрытия и перегородки. Открытого огня не наблюдается, выбиты стекла.

Известно о трех пострадавших, они госпитализированы.

По последним данным, из здания эвакуированы более 60 человек, среди них дети.

— Всего эвакуирован из трех подъездов 61 человек, в том числе девять детей, — рассказали РИА Новости в МЧС региона.

Ранее «ВМ» писала о двух людях, которые пострадали из-за хлопка бытового газа на складе в Москве. Хлопок произошел после того, как рабочие склада, решив измерить давление в кислородном баллоне, прикручивали к нему манометр. Один из мужчин получил ушиб руки, второго рабочего госпитализировали с травмой головы.

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