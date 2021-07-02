Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к ИВЛ

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Поэта, музыканта и актера Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила его супруга Ольга Мамонова.

— На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ, — рассказала она ТАСС.

В четверг Мамонова сообщила, что ее муж госпитализирован с подтвержденным COVID-19. Позже она объявила подробности его госпитализации.

— Он находится сейчас в Коммунарке, пятые сутки, состояние оценивается как тяжелое. Все, больше ничего в больнице не говорят, — сказала ранее супруга актера.

Советский и российский рок-музыкант Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. Широкой общественности он известен благодаря своей роли в кинокартинах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь». Музыкант также прославился благодаря группе «Звуки Му», которая впервые выступила для большой аудитории в 1984 году.

Почти два года назад актер перенес обширный инфаркт и две операции.