Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к ИВЛ

Михаил Алимов

Общество
Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к ИВЛ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Поэта, музыканта и актера Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила его супруга Ольга Мамонова.

— На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ, — рассказала она ТАСС.

В четверг Мамонова сообщила, что ее муж госпитализирован с подтвержденным COVID-19. Позже она объявила подробности его госпитализации.

— Он находится сейчас в Коммунарке, пятые сутки, состояние оценивается как тяжелое. Все, больше ничего в больнице не говорят, — сказала ранее супруга актера.

Советский и российский рок-музыкант Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. Широкой общественности он известен благодаря своей роли в кинокартинах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь». Музыкант также прославился благодаря группе «Звуки Му», которая впервые выступила для большой аудитории в 1984 году.

Почти два года назад актер перенес обширный инфаркт и две операции.

Читайте также:
искусственная вентиляция легких (ИВЛ)коронавирусПетр Мамонов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте