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Жители Москвы составили четверть от общего числа переболевших в РФ

Полина Долганова

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Жители Москвы составили четверть от общего числа переболевших в РФ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Жители Москвы составляют около 25 процентов от общего числа переболевших коронавирусной инфекцией в России. Об этом в пятницу, 2 июля, в ходе Московского урбанистического форума сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она добавила, что к настоящему моменту COVID-19 уже переболели 10 процентов от всех жителей Москвы.

— На сегодняшний день официально переболело уже более 10 процентов жителей, — цитирует заммэра РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной. По его словам, число больных является рекордным за время пандемии. Количество занятых коек в столице приблизилось к 15 тысячам, многие из таких пациентов находятся в тяжелом состоянии и в реанимации. При сохранении текущих темпов вакцинации в течение месяца–полутора удастся привить еще 1,5–2 миллиона горожан.

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