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Маломобильным пассажирам начнут помогать на 12 новых транспортных маршрутах Москвы

Полина Долганова

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Маломобильным пассажирам начнут помогать на 12 новых транспортных маршрутах Москвы
Фото: mos.ru

Специалисты Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начнут помогать гражданам на 12 новых маршрутах в разных районах города. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, специалисты будут оказывать помощь гражданам на маршрутах № 4п, 10, 13, 14, 15, 21, 26, 30, 36, 37, 38 и 47.

Маломобильным пассажирам начнут помогать на 12 новых транспортных маршрутах МосквыФото: Telegram / Дептранс Москвы

Департамент выбирал линии общественного транспорта, на которых будут работать сотрудники ЦОМП вместе со Всероссийским обществом инвалидов. Данные маршруты являются наиболее востребованными среди людей с особенностями здоровья, так как они располагаются рядом с медицинскими учреждениями и значимыми социальными объектами.

В настоящее время ЦОПМ осуществляет свою деятельность уже на 38 маршрутах наземного транспорта. К концу текущего года их количество возрастет до 76.

В июне сообщалось, что количество обращений в московский Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) выросло в восемь раз. Ежедневно сотрудники центра принимают порядка 133 обращений.

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