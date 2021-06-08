Маломобильные москвичи стали чаще пользоваться услугами ЦОМП

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Количество обращений в московский центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) выросло в восемь раз. Ежедневно сотрудники центра принимают порядка 133 обращений. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта во вторник, 8 июня.

Всего услугами Центра организации мобильной помощи воспользовались более миллиона москвичей.

— Инспекторы сопроводили более 125 тысяч слабовидящих и слабослышащих, более 406 тысяч детских групп, помогли более чем 13 тысяч инвалидов-колясочников, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Напомним, с 24 мая сотрудники ЦОМП начали работать еще на шести московских маршрутах наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что ЦОМП стал победителем международной премии Communitas Awards.

Читайте также: Маломобильные москвичи смогут заряжать смартфоны в общественном транспорте