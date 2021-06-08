Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Маломобильные москвичи стали чаще пользоваться услугами ЦОМП
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Маломобильные москвичи стали чаще пользоваться услугами ЦОМП

Анастасия Колоскова

Транспорт

Количество обращений в московский центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) выросло в восемь раз. Ежедневно сотрудники центра принимают порядка 133 обращений. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта во вторник, 8 июня.

Всего услугами Центра организации мобильной помощи воспользовались более миллиона москвичей.

— Инспекторы сопроводили более 125 тысяч слабовидящих и слабослышащих, более 406 тысяч детских групп, помогли более чем 13 тысяч инвалидов-колясочников, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Напомним, с 24 мая сотрудники ЦОМП начали работать еще на шести московских маршрутах наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что ЦОМП стал победителем международной премии Communitas Awards.

Читайте также: Маломобильные москвичи смогут заряжать смартфоны в общественном транспорте

помощь маломобильным гражданамспециалисты ЦОМПтранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте