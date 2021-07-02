Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в период с августа по декабрь 2021 года семьи с детьми должны получить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.

На выплаты могут рассчитывать люди, у которых есть ребенок от шести (исполниться должно не позднее 1 сентября 2021 года) до 18 лет. Также выплату могут получить люди с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по общеобразовательным программам. Их возраст должен быть от 18 до 23 лет, а получить деньги могут они сами, их родители или законные представители.

За выплатой следует обратиться в Пенсионный фонд РФ не позднее 1 ноября. Она назначается на каждого ребенка или человека с инвалидностью и не учитывается при налогообложении и взыскании в качестве дохода.

Ранее сообщалось, что выплаты на идущих в первый класс детей распространили на шестилетних школьников. Около 1,2 миллиона детей, которые воспитываются в неполных семьях, также должны будут получить социальные выплаты.