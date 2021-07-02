Анастасия Ракова: Другие больницы «включаются в борьбу» из-за взрывного роста больных COVID-19

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

В борьбу с коронавирусной инфекцией в Москве снова включаются другие больницы из-за взрывного роста заболевших. Об этом в пятницу, 2 июля, в ходе Московского урбанистического форума заявила заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

— Сейчас, когда мы получили взрывной рост заболеваемости, уже нам недостаточно этих мощностей, и мы дополнительно, я очень надеюсь, что на короткий период, снова включаем в борьбу с вирусом и другие больницы, — цитирует Ракову РИА Новости.

Заммэра также выразила надежду, что медицинские учреждения смогут работать в привычном режиме после спада COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной. По его словам, число больных является рекордным за время пандемии. Количество занятых коек в столице приблизилось к 15 тысячам, многие из таких пациентов находятся в тяжелом состоянии и в реанимации. При сохранении текущих темпов вакцинации в течение месяца–полутора удастся привить еще 1,5–2 миллиона горожан.