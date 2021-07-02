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Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы сделают все, чтобы не допустить локдауна

Полина Долганова

Город
Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы сделают все, чтобы не допустить локдауна
Фото: Пресс-служба МУФ

Столичные власти приложат максимум усилий, чтобы не допустить локдауна в городе. Об этом в пятницу, 2 июля, заявила на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, локдаун — это последняя мера антиковидных ограничений, которая будет вводиться московскими властями.

— Мы сделаем все возможное для того, чтобы не объявлять локдаун. И так всеми «любимые» QR-коды и система социального мониторинга — это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна, — цитирует Ракову РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя по вопросам соцразвития Анастасию Ракову за спасение Москвы от коронавирусной инфекции.

Напомним, с 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

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