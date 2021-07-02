Мужчина погиб в результате аварии в Новой Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Косовка, 61Г Карта всех событий

Водитель иномарки Hyundai погиб в результате столкновения с Mercedes в Новой Москве. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

Авария произошла в среду, 30 июня, по адресу поселение Вороновское, деревня Косовка, дом 61Гпримерно в 23:45. Водитель Hyundai в возрасте 52 лет, направляющийся из деревни Львово в сторону села Вороново, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу Мерседесом, которым управлял 38-летний гражданин.

В результате ДТП водитель, нарушивший правила дорожного движения, скончался на месте от полученных травм.

В результате случившегося в период с 23:45 среды до 01:02 четверга движение было ограничено по одной полосе.