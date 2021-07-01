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Не в бровь, а в ВАЗ: водителя иномарки избили после ДТП на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Не в бровь, а в ВАЗ: водителя иномарки избили после ДТП на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, 1-й Угрешский проезд Карта всех событий

ДТП на юго-востоке столицы завершилось дракой водителей. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО столичного ГУ МВД.

По словам представителя ведомства, отечественный ВАЗ столкнулся с иномаркой в 1-м Угрешском проезде. После этого между водителями — 22-летним приезжим и 38-летним москвичом — произошел словесный конфликт.

В какой-то момент водитель ВАЗа пустил в ход руки: он жестоко избил своего оппонента. Последний был доставлен в больницу с переломом носа и множественными травмами лица.

В отношении зачинщика драки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее «ВМ» писала, как человека до смерти избили на юго-востоке Москвы. По информации следствия, в пятницу, 25 июня, двое мужчин избили третьего в квартире одного из домов на Шоссейной улице. Пострадавший скончался от полученных травм.

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