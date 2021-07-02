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Следователи устанавливают причины смерти мэра Коломны

Полина Долганова

Происшествия
Следователи устанавливают причины смерти мэра Коломны
Фото: kolomnagrad.ru

Следствие устанавливает причины и обстоятельства смерти главы городского округа Коломны Дениса Лебедева. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, Лебедев был обнаружен в собственной квартире с огнестрельным ранением.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты и заместитель руководителя Следкома России по Московской области Игорь Дойников.

В настоящее время специалисты осматривают место происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Ранее прокуратура подтвердила смерть мэра Коломны Дениса Лебедева. На место происшествия по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина выехали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и городской прокурор Коломны Александр Рубанов.

До этого «ВМ» писала, что глава округа был найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

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