Юрист рассказал, ждать ли массового изъятия жилья у должников после первого решения суда

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Российские суды будут обращать внимание на первое решение об изъятии единственного жилья у должника. Однако массового лишения недвижимости за долги ожидать не приходится. Банкротятся в основном люди, которые не имеют избыточной жилплощади. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал юрист Дмитрий Кваша.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России впервые изъяли единственное жилье у обанкротившегося гражданина. В мае 2018 года холостого и без детей жителя Екатеринбурга признали неспособным выплатить более 21 миллиона рублей долга. Мужчина попросил исключить из списка подлежащего изъятию имущества свою пятикомнатную квартиру площадью 147,3 квадратных метра. В следующем году кредиторы вновь обратились в суд и предложили заменить квартиру на «однушку» в 32 квадратных метра. Суд счел это справедливым, и в июне этого года квартиру продали на торгах.

По словам юриста, массового изъятия единственного жилья у должников в стране ждать не приходится. Возможно только изъятие излишков недвижимости.

— Является ли это прецедентом? Конечно, да. Суд будет обращать на это решение внимание. Будет ли носить это массовый характер? Скорее, нет, потому что люди, которые обращаются за банкротством, не такие уж и состоятельные. Те, кто приходят банкротиться, у них, как правило, единственное жилье, и оно не роскошное. В нем живут не одни, а с детьми. У них плачевное состояние, они вынуждены банкротиться. Большинство лиц не располагают избыточным квартирным ресурсом, — сказал Кваша.

По его словам, что будет считаться излишком для изъятия жилья у должника — вопрос. В каждом регионе свои нормы по площади жилья, которое считается нормальным для жизни. В одной области площадь может составлять 14 «квадратов», а в другой — 17–18.

— Здесь квартира была пятикомнатная, что для одинокого человека без жены, детей — перебор. Логично, что кредиторы требовали переселить его и вернуть деньги. Но какой логики будет придерживаться правосудие — вопрос. Есть квартира в центре Москвы, которая стоит приличных денег. Есть квартира в регионе, которая стоит столько же, но она многокомнатная. Вопрос — будем ли мы отталкиваться от стоимости квартиры или от метража, достаточного для нормальной жизни человека? — добавил Кваша.

Он подчеркнул, что, скорее всего, правосудие будет определяться позицией сторон на судебном заседании: кто будет более убедителен.

Конституционный суд (КС) России в апреле этого года постановил, что изъятие единственного жилья у должника не противоречит Конституции. Определять изъятие жилья будет законодательная власть. Отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении некоторых условий. Так, должника нельзя оставить без жилья, площадь которого не должна быть меньше того, что предоставляется по соцнайму, если он сам с этим не согласен.