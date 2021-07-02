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Столичные работники в отпуске и декрете учитываются в числе тех, кто обязан привиться

Полина Долганова

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Столичные работники в отпуске и декрете учитываются в числе тех, кто обязан привиться
Фото: Pixabay

Сотрудники предприятий ряда сфер в Москве, пребывающие в отпуске, декрете или находящиеся в командировке, также должны пройти процедуру обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 2 июля, заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— В 100 процентов входят все сотрудники организаций или индивидуальных предпринимателей, включая исполнителей гражданско-правовых договоров, сотрудников, находящихся в отпуске, командировке и декрете, — сказал он.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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