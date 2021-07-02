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«Ситуация безнадежная»: Лолита объяснила письмо Дорониной к президенту

Елизавета Короткова

Общество
«Ситуация безнадежная»: Лолита объяснила письмо Дорониной к президенту
Фото: пресс-служба Пятого канала

Актриса и певица Лолита Милявская заявила, что президент РФ вряд ли поможет спасти МХАТ имени Горького, так как ситуация с ним уже давно безнадежна. Так она прокомментировала письмо, отправленное народной артисткой СССР, президентом и бывшим художественным руководителем МХАТ Татьяной Дорониной главе РФ Владимиру Путину с просьбой «спасти театр» от «торгашей».

— Мне кажется, МХАТ давно находится в этом состоянии, ситуация с ним безнадежна уже лет двадцать как. Если его до этого не спасли, наверное, президент здесь не поможет, — поделилась Лолита в беседе с «Вечерней Москвой».

Также Милявская добавила, что трудности встречаются на пути любого театра. По словам актрисы, остается лишь ждать появления одаренного человека, который поможет восстановить статус МХАТа.

— Всему свое время: любой театр всегда на время умирает, а потом жизнь вновь бьет ключом. Приходит одаренный человек из относительно молодого поколения, как Серебренников, например. Надо ждать кого-то, кого спустят сверху — и здесь я имею в виду Бога, — заметила Лолита.

Ранее Милявская «констатировала гибель» МХАТ имени Горького и говорила, что «история его погибели» очень древняя. Ее мнение не было связано с дебютом Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин».

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