Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построили 5,4 миллиона «квадратов» недвижимости

Фото: Пресс-служба МУФ

С начала года в столице ввели в эксплуатацию 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,5 миллиона «квадратов» жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 2 июля.

— За прошедшие полгода мы уже ввели 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 2,5 миллиона «квадратов» жилья, таким образом, мы уже более половины годового плана выполнили, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Бочкарев добавил, что в этом году планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из них четыре миллиона «квадратов» придутся на жилье. Застройка в Москве ведется, по словам заммэра, по принципам комплексного развития территорий, жилье строится вместе с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.