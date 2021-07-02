Олег Леонов: При реализации нового генплана Москвы важно не забыть про безопасные пешеходные маршруты и комфорт жителей

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Олег Леонов, куратор проектов «Лиза Алерт» Центра поиска пропавших людей, прокомментировал работу московских властей над новым генпланом города, акцентировав необходимость создания безопасных пешеходных маршрутов.

— Новый генплан обязательно должен «разгрузить» центр города, в котором сейчас сосредоточена почти вся экономическая активность. Если люди будут работать там, где они живут, это перераспределит транспортные и людские потоки. Москвичи будут больше ходить пешком. И конечно, это ставит вопрос о новых, безопасных пешеходных маршрутах. Важно не забывать о жителях, реализуя суперпроекты, — заявил Леонов.

Леонов отметил, что необходимо держать фокус на обеспечении безопасности людей в городе. По его словам, все делается для людей, а значит, город должен быть дружественной средой, где каждый будет чувствовать себя спокойно. Новые стандарты видеонаблюдения, уличной навигации, безбарьерной среды должны стать неотъемлемой частью современной Москвы, считает координатор отряда.

Ранее в рамках Московского урбанистического форума было объявлено, что уже несколько месяцев власти ведут работу над новым генпланом столицы. Главными акцентами документа стали создание мест приложения труда за пределами центра и функционирование территорий по принципу экономического моделирования.