СК проверит информацию об избиении пожилой пациентки больницы в Костроме

Фото: СК РФ

Следком проверит информацию об избиении пожилой пациентки медицинским работником в одной из больниц Костромы. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Костромской области Вакурова Ольга.

— Следственными органами СК РФ по Костромской области организовано проведение доследственной проверки по информации, опубликованной в средствах массовой информации, об избиении медицинским работником в больнице в городе Костроме пожилой пациентки, — сообщила Вакурова.

Жестокие кадры с избиением появились в городском сообществе в одной из социальных сетей. На них видно, как пациентка лежит на койке и о чем-то громко говорит. Санитарка пытается перевернуть ее на бок, но женщина сопротивляется этому, после чего получает несколько ударов по лицу.

Следователи установят очевидцев и свидетелей инцидента, а также его обстоятельства.

— СК даст правовую оценку действиям персонала и руководства больницы, — заключила представитель ведомства.