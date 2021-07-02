Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку на воду возле Гавайских островов

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Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку недалеко от побережья Гавайских островов, оба члена экипажа спасены. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США в пятницу, 2 июля.

— Пилоты сообщили о проблемах с двигателем и попытались вернуться в Гонолулу, но затем они были вынуждены осуществить посадку самолета на воду, — рассказали в ведомстве.

Согласно данным Береговой охраны США, оба члены экипажа спасены. Управление проведет совместную проверку инцидента с Национальным советом по безопасности на транспорте, приводит сообщение ведомства CNBC.