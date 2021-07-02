Андрей Бочкарев: Свыше 700 компаний поставляют материалы для строительства метро в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Свыше 700 российских компаний поставляют оборудование и материалы для строительства метро в столице. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В масштабной программе строительства Московского метрополитена задействованы многие компании, в том числе из СНГ и других стран. Это проект общенационального масштаба, — отметил он.

Андрей Бочкарев уточнил, что в строительстве Большой кольцевой линии метро задействованы около восьми московских компаний. Они создают десять станций, которые должны запустить уже до конца нынешнего года.

С 2011 года в Москве построили 177 километров линий метрополитена, а также 90 станций метро и МЦК. Еще 24 станции метро собираются сдать в эксплуатацию до 2023 года.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в2021–2023 годах в рамках городской адресной инвестиционной программы в Москве построят 740 новых объектов.