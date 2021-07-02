«Не повезло»: Пригожин встал на защиту Билана после обвинений Покровского

Фото: instagram/prigozhin_iosif

Обвинение лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского в адрес певца Дмитрия Билана несправедливо. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился продюсер Иосиф Пригожин.

2 июля Покровский заявил, что Билан «сорвал» концерт коллектива «Ногу свело!» в Санкт-Петербурге. Рок-музыкант объяснил это несоблюдением антиковидных мер при выступлении артиста.

По словам Пригожина, Билан не виновен в отмене концерта группы «Ногу свело!». Дело в том, что музыкант не несет ответственности за соблюдение мер эпидемиологической безопасности в зале, пояснил он.

— На мой взгляд, эти обвинения вообще неоправданны. Концерт Димы Билана устраивает не сам Билан, а организаторы этого мероприятия. Именно они несут ответственность за все, что происходит в зале, — заметил Пригожин.

Он добавил, что сложившаяся ситуация построена на обыкновенном «невезении».

— Могло случиться так, что «Ногу свело!» выступила бы перед Биланом. Тогда у Димы Билана бы отменили концерт. Все очень просто. Покровскому просто не повезло, — заключил продюсер.

Макс Покровский отметил, что представители «Ногу свело» сделают все возможное, чтобы спасти концерт. Российские музыканты уже не впервые страдают из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом в залах. В СМИ писали о том, что «Мегаспорт» могут закрыть по той же причине.