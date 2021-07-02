Власти Москвы сообщили о падении уровня безработицы в городе

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Уровень безработицы в столице составляет 0,59 процента. Об этом в пятницу, 2 июля, заявил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

— Действительно, в прошлом году мы получили большой для нас скачок безработицы, — напомнил он.

Глава ведомства уточнил, что в докризисный период общий уровень безработицы в Москве составлял 0,39 процента, а в пиковый период — 2,5 процента. Однако властям удалось существенно сократить его.

По мнению Кирилла Пуртова, стабилизировать ситуацию удалось посредством взаимодействия департамента с работодателями столицы и помощи, которую ведомство оказывало соискателям.

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