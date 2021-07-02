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Власти Москвы сообщили о падении уровня безработицы в городе

Юлия Павлушова

Город
Власти Москвы сообщили о падении уровня безработицы в городе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Уровень безработицы в столице составляет 0,59 процента. Об этом в пятницу, 2 июля, заявил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

— Действительно, в прошлом году мы получили большой для нас скачок безработицы, — напомнил он.

Глава ведомства уточнил, что в докризисный период общий уровень безработицы в Москве составлял 0,39 процента, а в пиковый период — 2,5 процента. Однако властям удалось существенно сократить его.

По мнению Кирилла Пуртова, стабилизировать ситуацию удалось посредством взаимодействия департамента с работодателями столицы и помощи, которую ведомство оказывало соискателям.

Ранее сообщалось, что Москва, Лондон и Нью-Йорк вошли в тройку самых привлекательных городов мира по версии Boston Consulting Group. Исследователи изучили 16 крупнейших мегаполисов и провели анализ на основании 155 индикаторов и опроса 25 тысяч жителей городов. Столица России лидировала в категории «Качество жизни».

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