Доктор Мясников рассказал, в каком случае нельзя делать прививку от COVID-19

Фото: Youtube / Доктор Мясников

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о противопоказаниях к прививке от коронавируса. На эту тему медик порассуждал в своем Telegram-канале.

По его словам, абсолютных противопоказаний к вакцинации очень мало. Причем часто это зависят от того, у кого они были выявлены.

— Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок из-за введения первого компонента вакцины, — заявил Александр Мясников.

Он добавил, что вакцина безопасна даже для пожилых людей с диабетом и бронхиальной астмой. Причем речь идет и о пациентах с аллергией, например, на антибиотики или яйца.

— С аллергией, если она вдруг проявится, не так трудно и справиться (при условии надлежащей настороженности), а вот без надлежащей защиты такой пациент может вполне и умереть от ковида этой осенью! — подчеркнул доктор.

Александр Мясников добавил, что подобные вопросы необходимо решать индивидуально с каждым пациентом. Также он высказался об «универсальном законе вакцинации»: прививку нужно сделать тем, кому оставаться без нее опасней.

Ранее вирусолог Анна Демина объяснила разницу между тремя российскими вакцинами от коронавируса.