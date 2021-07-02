Вирусолог объяснила разницу между тремя российскими вакцинами от коронавируса

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Три вакцины от коронавируса используются в России: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Об отличиях между ними рассказала вирусолог, старший научный сотрудник центра «Вектор» и руководитель научного проекта Университета Бен-Гуриона Анна Демина в пятницу, 2 июля.

— Вакцина «Спутник V» рассчитана только на S-белок коронавируса. Именно к этому белку у нас вырабатываются антитела. Но у COVID-19 есть и другие белки. Скажем, N-белок или матричный белок, — сообщила специалист.

Прививка данным препаратом не поможет выработаться антителам к этим белкам у человека, отметила она. «ЭпиВакКорона» является пептидной вакциной, а сами пептиды — это части S-белка COVID-19. К ним, по словам вирусолога, антитела вырабатываются не так хорошо, как в случае со «Спутником V».

Разработка Центра имени Чумакова, препарат «КовиВак», содержит инактивированный коронавирус со всеми белками. Он должен в теории лучше защищать человека из-за «коктейля антител», отметила Демина. На практике говорить об этом рано, ведь вакцинация этим препаратом началась лишь весной, приводит ее слова РИАМО.

Ранее Демина рассказала, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.