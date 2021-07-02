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Вирусолог рассказала, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

Иван Юминов

Общество
Вирусолог рассказала, когда пандемия коронавируса пойдет на спад
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пандемия коронавируса должна пойти на спад к Новому году, все вирусы рано или поздно уходят. Об этом заявила вирусолог, старший научный сотрудник центра «Вектор» и руководитель научного проекта Университета Бен-Гуриона Анна Демина в пятницу, 2 июля.

— С точки зрения эпидемиологии к Новому году пандемия COVID-19 должна пойти на спад. Но мы можем уже сейчас улучшать ситуацию при помощи вакцинации и соблюдения мер защиты, — рассказала специалист.

Вакцинация позволит замедлить передачу COVID-19 между людьми, а его варианты не смогут широко распространиться, добавила она. Людям, по словам Деминой, стоит самим приложить максимум усилий для победы над вирусом.

Маски и перчатки не будут с человечеством навсегда, все вирусы рано или поздно уходят, приводит слова вирусолога РИАМО.

Ранее вирусологи сообщили, что новый штамм коронавируса «дельта» отличается характерными симптомами, непохожими на другие варианты. Он чаще поражает желудочно-кишечный тракт и в меньшей степени затрагивает рецепторы верхних дыхательных путей.

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