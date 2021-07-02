Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии COVID-19
Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии COVID-19 из-за штамма «дельта». Об этом сказал в пятницу, 2 июля, на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он отметил, что данный штамм выявили уже как минимум в 98 странах, и подчеркнул, что эта разновидность коронавируса очень опасна и продолжает мутировать.
— В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как «дельта», который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии, — сказал Гебрейесус.
Чиновник добавил, что системе здравоохранения необходимо отслеживать новые мутации COVID-19 и постоянно адаптироваться под них. Он отметил важность тестирования на инфекцию, раннего выявления, изоляции больных и их лечения, а также указал на необходимость соблюдать все меры предосторожности — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и проветривания помещений.
Также глава ВОЗ призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами, тестами и ускорить вакцинацию населения, передает ТАСС.
Индийский вариант коронавируса выявили в октябре прошлого года. Впоследствии в нем выделили три подвида. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает «дельта». Он в два раза заразнее изначального вируса и при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма «дельта-плюс».
Ранее «Вечерняя Москва» писала, что вирусологи рассказали об опасных особенностях штамма «дельта» COVID-19. Новый штамм коронавируса отличается характерными симптомами, непохожими на другие варианты.