Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии COVID-19

Фото: UN Geneva / CC BY-NC-ND 2.0

Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии COVID-19 из-за штамма «дельта». Об этом сказал в пятницу, 2 июля, на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что данный штамм выявили уже как минимум в 98 странах, и подчеркнул, что эта разновидность коронавируса очень опасна и продолжает мутировать.

— В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как «дельта», который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии, — сказал Гебрейесус.

Чиновник добавил, что системе здравоохранения необходимо отслеживать новые мутации COVID-19 и постоянно адаптироваться под них. Он отметил важность тестирования на инфекцию, раннего выявления, изоляции больных и их лечения, а также указал на необходимость соблюдать все меры предосторожности — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и проветривания помещений.

Также глава ВОЗ призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами, тестами и ускорить вакцинацию населения, передает ТАСС.

Индийский вариант коронавируса выявили в октябре прошлого года. Впоследствии в нем выделили три подвида. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает «дельта». Он в два раза заразнее изначального вируса и при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма «дельта-плюс».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что вирусологи рассказали об опасных особенностях штамма «дельта» COVID-19. Новый штамм коронавируса отличается характерными симптомами, непохожими на другие варианты.