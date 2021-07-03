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Полиция задержала мэра Лобни Евгения Смышляева

Юлия Курганова

Происшествия
Полиция задержала мэра Лобни Евгения Смышляева
Фото: twitter.com/gorodlobnya

Мэра подмосковного города Лобня Евгения Смышляева задержала полиция в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Смышляев задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», — сказал источник.

В настоящее время с мэром Лобни проводятся следственные действия.

Фабула уголовного дела на данный момент не раскрывается, передает РИА Новости.

Согласно УК России, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял контрольно-счетную палату города Лобня, потом он являлся руководителем администрации города. С 28 февраля 2017 года был назначен главой Лобни.

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