Диетолог Белоусова назвала продукты с бодрящим эффектом

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Одни продукты обладают бодрящим действием, другие, наоборот, успокаивают и усыпляют. Что и в каком виде лучше употреблять, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Она отметила, что обычно для того, чтобы взбодриться, люди прибегают к кофе, но существуют и другие варианты.

— Любой цитрусовый сок — грейпфрутовый, мандариновый, апельсиновый, как и сами цитрусовые, обладает бодрящим действием. В принципе, это свойство имеет большинство фруктов и ягод. Например, кислые, кисло-сладкие ягоды, такие как черешня, вишня. Также все красные и темно-синие ягоды: клубника, черника, черная смородина, — сообщила специалист в интервью радио Sputnik.

Если в качестве тонизирующего средства хочется использовать яблоки, то следует выбирать только кислые сорта, посоветовала врач. Она добавила, что груши и сливы для этой цели совсем не подходят — они, наоборот, успокаивают.

По словам Белоусовой, стимулировать нервную систему можно еще с помощью овощей: баклажанов, лука и чеснока. Однако некоторые овощи бодрят только в сыром виде, а после термической обработки меняют свойства. Например, если съесть сырую морковь, то будет бодрящее действие, если термически ее обработать — успокаивающее. Такой же эффект будет и со свеклой.

Также успокаивающие свойства приобретают после обработки кабачки и тыква, отметила диетолог.

Рыба и мясо, приготовленные с острыми специями и солью, будут оказывать стимулирующее действие, а чем диетичней будут блюда из них, тем больше они будут успокаивать нервную систему.

Кроме того, снимают напряжение многие сладости. Аналогичные свойства есть и у теплого молока, кефира или теплого йогурта, они могут даже способствовать засыпанию.

Ранее диетолог перечислил продукты, которые не стоит сочетать друг с другом. Существует множество продуктов, которые полезны сами по себе, но имеют сомнительные сочетания между собой.