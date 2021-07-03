«Красивое платье»: Чехова опубликовала фото в новом наряде из ванной комнаты

Фото: instagram/achekhova

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала свежий снимок на своей странице в соцсети Instagram. Артистка запечатлелась в ванной комнате.

Для снимка она выбрала вечерний наряд со шлейфом в золотистом цвете. Лиф платья украшала россыпь золотистых пайеток.

Многочисленные фанаты знаменитости отметили, что она прекрасно выглядит и наряд ей очень идет.

«Шик и блеск! Красотка!»; «Какое красивое платье»; «Анфиса, вы прекрасны», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, недавно Чехова отдыхала в Египте, а до этого успела побывать в Майами, на Мальдивах и Сочи. Поклонникам, которые считают, что телеведущая слишком часто отдыхает на фешенебельных курортах, она ответила, что может себе позволить подобное.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Анфиса Чехова опубликовала фото с шикарным букетом. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.