Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Красивое платье»: Чехова опубликовала фото в новом наряде из ванной комнаты

Юлия Курганова

Развлечения
«Красивое платье»: Чехова опубликовала фото в новом наряде из ванной комнаты
Фото: instagram/achekhova

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала свежий снимок на своей странице в соцсети Instagram. Артистка запечатлелась в ванной комнате.

Для снимка она выбрала вечерний наряд со шлейфом в золотистом цвете. Лиф платья украшала россыпь золотистых пайеток.

Многочисленные фанаты знаменитости отметили, что она прекрасно выглядит и наряд ей очень идет.

«Шик и блеск! Красотка!»; «Какое красивое платье»; «Анфиса, вы прекрасны», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, недавно Чехова отдыхала в Египте, а до этого успела побывать в Майами, на Мальдивах и Сочи. Поклонникам, которые считают, что телеведущая слишком часто отдыхает на фешенебельных курортах, она ответила, что может себе позволить подобное.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Анфиса Чехова опубликовала фото с шикарным букетом. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

Читайте также:
платьеАнфиса Чеховапоклонники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте