Синоптики сообщили москвичам о погоде 3 июля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В субботу, 3 июля, столичный регион окажется на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24-26 градусов. В Подмосковье температура ожидается 21-26 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится индифферентный характер погоды, благоприятный термический режим, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. Такие внешние условия не оказывают негативного влияния на самочувствие, и даже у метеозависимых людей метеопатические реакции развиваются гораздо реже.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что москвичам рассказали о погоде в выходные.