Кардиолог предупредила об опасности контрастного душа

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Контрастный душ укрепляет сердечно-сосудистую систему, но в некоторых случаях может произойти спазм. Об этом сообщила врач-кардиолог Мария Беневская.

Она отметила, что при частом приеме контрастного душа сосуды сужаются под воздействием холодной воды и расширяются, когда становится тепло. Таким образом происходит тренировка сердечно-сосудистой системы. Но при заболеваниях сердца и сосудов холодная вода способна спровоцировать спазм, пояснила врач.

Кардиолог посоветовала начинать приучать организм к такому душу постепенно с мягких перепадов температур.

Также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо помнить о поддержании водно-солевого баланса. Нужно употреблять достаточное количество воды и не исключать натуральную соль из рациона, рассказала медик.

Кроме того, Беневская подчеркнула важность употребления фруктов и овощей и отметила вред спиртного в жару, передает ФАН.

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