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Половину от запланированного на 2021 год ремонта дорог завершили в Подмосковье

Михаил Алимов

Общество
Половину от запланированного на 2021 год ремонта дорог завершили в Подмосковье
Ремонт дороги / Фото: Анна Быкова

В Московской области отремонтировали более 50 процентов дорог от запланированного на 2021 год объема. Об этом в субботу, 3 июля, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

— Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на более 850 дорогах протяженностью свыше 770 километров, из них по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на региональной сети отремонтировано 90 дорог длиной более 360 километров. Работы по ремонту в настоящее время продолжаются на более 350 дорогах, — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, больше всего дорог отремонтировано в Балашихе — 89 процентов, Ленинском округе — 69 процентов, Люберцах – 95 процентов, в Красногорске – процентов, в Богородском округе – более 40 процентов и в Шаховской – 37 процентов от общего плана работ.

В этом году в Подмосковье запланирован ремонт более 1,6 тысячи участков дорог, протяженностью свыше 1,5 тысячи километров, отмечает сайт министерства.

Ранее сообщалось, что более 130 километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года. На конец мая было выполнено около десяти процентов от общего плана ремонта дорог в Подмосковье — 134 километра.

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