Катер Черноморского флота направлен в район, где терпит бедствие украинский корабль

Фото: mil.ru / Минобороны России

Катер Черноморского флота России отправился в зону, где терпит бедствие рыболовецкое судно Украины. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

— Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна «ОД-2592» (экипаж четыре человека, порт приписки Очаков), экипаж которого в 01:27 3 июля 2021 года запросил помощь, — говорится в сообщении.

Катер принял сигнал бедствия от украинского судна на международном канале связи. Капитан сообщил, что у него отказал двигатель. Сам корабль обесточен и находится в дрейфе. Также он попросил уведомить власти Украины о произошедшем, передает РИА Новости.

«Ивановец» доложил о бедствии в Национальный центр управления обороной РФ, тот передал информацию украинским властям. Сообщается, что в зоне происшествия находится еще один российский корабль — «Безупречный» ПС ФСБ РФ.