Иностранные болельщики, не имеющие оснований остаться, обязаны покинуть РФ до 12 июля

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Иностранные футбольные фанаты обязаны покинуть Россию до 12 июля, если у них нет достаточных оснований для дальнейшего пребывания в стране. Об этом в субботу, 3 июля, сообщается на сайте МВД РФ.

— Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в качестве зрителей чемпионата, обязаны покинуть территорию РФ не позднее 12 июля 2021 года включительно. Их дальнейшее пребывание в РФ при отсутствии иных предусмотренных законодательством оснований, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством, — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что на иностранцев, которые прибыли в качестве футбольных болельщиков, не распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о мерах по урегулированию положения иностранцев в России на фоне COVID-19. В частности, о продлении сроков их пребывания в стране.

Ранее президент России подписал указ о временных мерах, которые призваны регулировать положение иностранцев в стране в период распространения COVID-19. По нему иностранные граждане, находящиеся на территории России, могут в период до 30 сентября подать заявление в органы Министерства внутренних дел РФ, чтобы либо урегулировать свой правовой статус, либо покинуть страну.