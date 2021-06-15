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Путин продлил мораторий на выдворение иностранцев из России
Фото: Администрация президента РФ

Путин продлил мораторий на выдворение иностранцев из России

Илья Ашуров

Общество

Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах, которые призваны регулировать положения иностранцев в стране в период распространения COVID-19. Об этом во вторник, 15 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

— Президент России Путин подписал указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), — говорится в сообщении.

Согласно тексту указа, иностранцы не будут выдворяться из России до 30 сентября 2021 года включительно в том случае, если они не нарушили российское законодательство. Однако есть ряд исключений. Например, покинуть страну придется иностранцам, которые создают угрозу национальной безопасности или ранее были освобождены из мест заключения.

В любом случае иностранные граждане, находящиеся на территории России, могут в период до 30 сентября подать заявление в органы Министерства внутренних дел РФ, чтобы либо урегулировать свой правовой статус, либо покинуть страну.

Ранее Владимир Путин оценил обещания НАТО отказаться от расширения на восток. По словам президента, в советские годы между НАТО и СССР существовала устная договоренность о том, что альянс не будет проводить расширение в восточном направлении. Однако она была нарушена: вопреки договоренности прошли две волны расширения НАТО в Восточной Европе.

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