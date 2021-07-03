Первая жена Николая Сличенко поделилась воспоминаниями о нем

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Художественный руководитель театра «Рамэн» и народный артист СССР Николай Сличенко умер 2 июля. Его первая жена, 90-летняя Сетара Казымова, в эфире телеканала «Россия-1» рассказала, что была шокирована, узнав о смерти экс-супруга.

— Для меня это неожиданность! Я думала, он никогда не умрет, хоть и понимала, что Николай больной и когда-нибудь это может произойти. У меня есть его пластинки, как раз несколько дней назад их заводила и слушала. Никогда такого голоса больше не будет. У меня много его фотографий, я смотрю, вспоминаю, — рассказала она на шоу Андрея Малахова.

У Казымовой и Сличенко есть общий сын Алексей, который, как считает женщина, не знает о смерти отца. Она не смогла сказать ему об этом.

— Не сумела сказать ему о трагедии… А на похороны обязательно пойду. Я ведь помню, как болела, лежала в больнице, никого не пускали, а Коля пришел. Я тогда сразу выздоровела, готова была прыгать, — призналась экс-жена артиста.

Ранее режиссер театра «Ромэн» поделился воспоминаниями о Николае Сличенко. По его словам, умер не просто человек, а человек-эпоха, человек-легенда. Еще при жизни в честь него была названа одна из звезд в созвездии Тельца. Об этом он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».