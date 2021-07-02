«Человек-свет»: режиссер театра «Ромэн» поделился воспоминаниями о Николае Сличенко

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист Советского Союза, художественный руководитель музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в пятницу, 2 июля, на 87-м году жизни. Своими воспоминаниями о нем с «Вечерней Москвой» поделился режиссер-постановщик театра «Ромэн», заслуженный артист России Николай Лекарев.

По его словам, умер не просто человек, а человек-эпоха, человек-легенда. Еще при жизни в честь него была названа одна из звезд в созвездии Тельца.

— Это величайший мастер, который открыл новую страницу в истории советского и российского цыганского искусства. Это человек, благодаря которому многие страны мира узнали о том, на каком уровне находится единственный в мире цыганский театр «Ромэн». Конечно, театр был основан до рождения Николая Алексеевича, но величайшую всемирную славу он обрел именно при нем, — отметил Николай Лекарев.

Николай Сличенко был гениальным актером, режиссером, педагогом, балетмейстером, музыкантом, композитором, и его имя золотыми буквами вписано в мировую энциклопедию искусства, подчеркнул его коллега.

— В последнее время этим словом — «звезда» — разбрасываются направо и налево. Куда ни глянь, везде звезда. А звезды — это такие люди, как Николай Сличенко, Александр Пушкин, Сергей Есенин, Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Всеволод Мейерхольд, Элина Быстрицкая, Петр Глебов, Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов и многие другие. Это люди, которые внесли неоценимый вклад в развитие России, Советского Союза, в развитие мировой культуры, — добавил режиссер театра «Ромэн».

Однако, помимо гениальности в творчестве, Николай Сличенко, вспоминает Лекарев, был еще и очень открытым человеком, человеком-душой. Он мог найти общий язык и с маститым актером, и с начинающим. Да и сам воспитал громадную плеяду актеров и режиссеров.

— Лично я счастлив, что на протяжении многих лет находился рядом с таким мастером, с таким гением на одной сцене, встречался с ним вне сцены — в быту. И у него бывал в гостях, и он к нам заходил. Он бывал на крестинах моих деток, моих внуков. Мы вместе отмечали дни рождения. А его супруга Тамилла Суджаевна (Агамирова — прим. «ВМ») стала крестной мамой одной из моих внучек. Это был человек-свет. Человек, который имел божий дар объединять вокруг себя людей и призывать. Это было его кредо в жизни — быть добрее, беречь театр, — подытожил собеседник «ВМ».

Пока неизвестно, от чего точно скончался художественный руководитель театра «Ромэн». Но Николай Лекарев сообщил, что у Николая Сличенко были проблемы со здоровьем. Примерно в середине мая его госпитализировали с патологией легких, но при этом «коронавируса у него однозначно не было».

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года под Харьковом. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную войну. Вместе с семьей он пережил оккупацию, рано потерял отца. А после окончания войны, в 17 лет, стал актером театра «Ромэн». С 1977 года и до своей смерти работал его художественным руководителем.

Помимо театра, Николай Алексеевич запомнился как исполнитель различных романсов и эстрадных песен, а также по режиссуре и ролям в кино. Одной из самых известных его актерских работ была роль конника в фильме «Свадьба в Малиновке». Также он руководил цыганским национальным курсом при Театральном институте имени Щукина.

Свои соболезнования родным и близким Николая Сличенко выразил мэр Москвы Сергей Собянин.