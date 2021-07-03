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Путин телеграммой поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Михаил Алимов

Политика
Путин телеграммой поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны, отправив телеграмму. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

— В поздравлении глава Российского государства отметил, что 3 июля — знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Также президент РФ выразил уверенность в укреплении союзнических отношений между двумя государствами и двустороннем сотрудничестве между Россией и Белоруссией. По мнению Путина, двум странам следует продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, потому что это отвечает интересам обеих стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит помогать Белоруссии. По его словам, Россия планирует и далее поддерживать граждан Белоруссии «в противостоянии санкционным ограничениям» со стороны Евросоюза.

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