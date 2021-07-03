Зеленоград предоставляет аренду шести помещений на льготных условиях

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Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В Зеленоградском округе Москвы шесть помещений можно арендовать на льготных условиях. Город сдаст их в аренду представителям малого и среднего бизнеса.

— Представленные объекты имеют свободное функциональное назначение и расположены в подвальных помещениях, на первых и третьих этажах, преимущественно в многоквартирных жилых домах. Там могут разместиться офисы, аптеки, небольшие магазины, салоны красоты и другие коммерческие учреждения согласно действующему законодательству, — заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в городе за пять месяцев взяты в аренду на льготных условиях 189 нежилых помещений.

Самый крупный из выставленных на торги объектов расположен в подвале нежилого здания. Он имеет площадь 95 квадратных метров и находится в корпусе 1137 города Зеленограда. Самое маленькое помещение также находится в подвале, но жилого дома. Его площадь составляет 12,7 квадратного метра, а расположено помещение в 919 корпусе города.

Ознакомиться с документацией и характеристиками объектов можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Часть лотов можно увидеть в 3D-формате, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве выставили на торги 93 объекта нестационарной торговли. В них предприниматели смогут открыть киоски с мороженым, пункты проката и обслуживания, а также бахчевые развалы.