Перевозившего поддельный сертификат о вакцинации курьера задержали в Москве

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Сотрудники московской полиции задержали курьера, который доставлял поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 клиенту. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на Каширском шоссе полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Установлено, что задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров, — говорится в сообщении.

Установлен изготовитель поддельного документа — 29-летний молодой человек, передавший его сотруднику курьерской службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». С начала года в Москве возбуждено 44 уголовных дела, связанных с подделкой сертификатов о вакцинации и отрицательных тестов на коронавирус, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено более 20 дел по подделке сертификатов о вакцинации. По данным столичной полиции, 23 дела возбуждено по статье 327 УК РФ, карающей за подделку документов. Одно — по статье 159 УК РФ «Мошенничество».